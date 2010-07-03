Московский зоопарк опроверг информацию о проснувшихся медведях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский зоопарк опроверг информацию о том, что после зимней спячки проснулись три медведя. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе зверинца.

Представитель зоопарка подчеркнул, что бурая медведица Роза и пара гималайских медведей проспят до начала апреля.

Он добавил, что сотрудники зверинца уже готовы к их пробуждению. Вольеры очищены от снега и листвы. Кроме того, были обновлены предметы для обогащения среды обитания медведей.

В пресс-службе Московского зоопарка добавили, что средняя продолжительность медвежьей спячки составляет более четырех месяцев. В этом году медведи уснули только в конце осени из-за теплой погоды.

28 марта в СМИ появилась информация о том, что три медведя, обитающие в Московском зоопарке, вышли из спячки. Источник РИА Новости утверждал, что медведей выпустят в вольеры после того, как там будет завершена уборка.

