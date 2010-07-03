Трое медведей Московского зоопарка вышли из зимней спячки

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В Московском зоопарке вышли из зимней спячки трое медведей. Сотрудники зоосада уже начали их кормить, но в вольеры животных пустят только после того, как завершат уборку. Об этом РИА Новости сообщил один из сотрудников зоопарка.

"Медведи уже проснулись, у нас их трое – самка бурого медведя и двое гималайских", – сказал собеседник агентства.

Ранее из спячки вышли еноты-полоскуны. Животные проспали около четырех месяцев. Также проснулись сурки и тушканчики. Тушканчики зимовали в специальных холодильниках, в условиях, приближенных к природным.

С 1 апреля Московский зоопарк будет открываться на час раньше и закрываться на час позже. Переход на новый режим работы связан с увеличением светового дня.

Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 8:00 до 19:00. Кассы будут работать с 8:00 до 18:00.