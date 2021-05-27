Штрафы за нарушения правил выгула домашних животных ввели в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Мособлдумы приняли изменения в региональный КоАП, согласно которым предусматриваются штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала на заседании старший помощник прокурора Подмосковья по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления Александра Русина, за 1,5 года поступило более 2,5 тысячи сообщений о нападении собак на людей с причинением вреда здоровью, из которых около тысячи нападений на детей.

В настоящее время в Подмосковье нельзя выгуливать собак потенциально опасных пород без намордника, за питомцами необходимо убирать и выгуливать их только в разрешенных местах. Уточняется, что ранее в региональном КоАП была указана мера наказания в виде штрафа в размере от 100 до 1 500 рублей, но эти полномочия с региона были сняты.

Мособлдума внесла изменения в региональный КоАП и ввела штрафы – от 500 рублей до 5 тысяч рублей. При этом если нарушение повлечет за собой нападение на человека, то штраф может увеличиться до 10 тысяч рублей.

Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов предложил ввести обязательное лицензирование владельцев бойцовых пород собак. Он рассказал об обращении к нему женщины, которая пострадала от укуса собаки такой породы. Соседи пострадавшей пожаловались, что хозяева пса выгуливают его без намордника и поводка, а также свободно выпускают в подъезд.

Депутат подчеркнул, что в КоАП Москвы прописаны штрафы за нарушения правил содержания и выгула собак в размере от 1 до 2 тысяч рублей. В случае нападения животного на человека этот штраф может вырасти до 5 тысяч рублей. Козлов высказал мнение, что всем планирующим завести бойцовую собаку лицам необходимо получать "своего рода лицензию".

