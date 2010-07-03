Табун сбежавших лошадей оккупировал Красноярск

Фото: МВД РФ

В Красноярске полицейские поймали и вернули заводчику табун лошадей. Животные сбежали из загона и разгуливали по центру города, сообщает пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в полицию сообщили, что "по проезжей части одной их главных улиц краевого центра – Свободного проспекта – бежит табун лошадей". "Сотрудникам патрульно-постовой службы удалось остановить их и с помощью неравнодушных граждан привести к отделу полиции", – рассказала Волк.

Полицейские выяснили, что лошади принадлежат жителю поселка Солонцы в пригороде Красноярска. Заводчика известили, что животные найдены и находятся в безопасности. "В настоящее время шесть лошадей и два жеребенка возвращены в конюшню", – уточнила официальный представитель МВД.