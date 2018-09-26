Детенышу борнейского орангутана в Московском зоопарке дали имя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детеныша борнейского орангутана, родившегося в Московском зоопарке этим летом, назвали Джелай, сообщает Агентство "Москва".

Джелай появился на свет 18 августа. Сейчас он весит около двух килограмм. Пока детеныш питается материнским молоком, однако уже через несколько недель начнет пробовать взрослую пищу.

Родители Джелая – 39-летний Джентан и 33-летняя Личана. У нее уже пятый детеныш, и первый, кого она согласилась выкармливать самостоятельно.

В августе в Московском зоопарке поселился другой детеныш борнейского орангутана. Малыша по кличке Матику привезли из Новосибирского зоопарка.