Открытую тренировку белух Пончика и Понки можно будет посетить в "Москвариуме"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В "Москвариуме" на ВДНХ можно будет увидеть, как готовятся к выступлениям и отрабатывают подводные трюки белые киты Пончик и Понка.

Мероприятие состоится 27 сентября, его приурочат ко Всемирному дню моря, сообщает пресс-служба океанариума.

Чтобы пройти на открытую тренировку и в экспозицию центра нужно приобрести билет в Аквариум.

Тренировки пройдут в 13:00 и 16:30 на втором этаже экспозиции. Увидеть белух также можно будет на водном шоу "Тайна четырех океанов".