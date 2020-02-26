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Культура

12:34

Гости "Кэтсбурга-2020" смогут увидеть более тысячи кошек 50 пород

животные культура выставки

Фото: предоставлено организаторами

Одна из крупнейших в стране выставок кошек празднует свое 10-летие. А это значит, что обитатели сказочного "Кэтсбурга" готовы подарить радость и море положительных эмоций всем, кто придет к ним в гости.

7 и 8 марта в "Крокус Экспо" вы увидите более тысячи кошек 50 различных пород из лучших питомников России и зарубежья, которые будут бороться за звание "Почетный гражданин города Кэтсбург" и главный приз – золотой ключ от города, украшенный бриллиантами.

Представители книги рекордов России будут тщательно подсчитывать четвероногих участников и посетителей, и у "Кэтсбург-2020" есть все шансы победить в номинации "Наибольшее количество кошек, находящихся на выставке в России".

Впервые на "Кэтсбурге" состоится вручение премии "Кот года", и получит ее кот Виктор, прославившийся после авиаперелета Москва – Владивосток. У вас будет возможность познакомиться с ним лично и оставить на память несколько совместных фотографий!

Сделать праздник еще более ярким поможет великолепная шоу-программа для взрослых и детей любого возраста. А самых маленьких гостей будут ждать увлекательные развлечения с веселыми аниматорами.

В этом году гостями и участниками выставки станут дети с инвалидностью – воспитанники ГБУ Москвы "Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая". Проект реализуется под эгидой Общественной палаты РФ и Совета по развитию институтов гражданского общества при председателе Совета Федерации.

Когда: 7 и 8 марта, с 10:00 до 18:00
Где: МВЦ "Крокус Экспо" (3-й павильон, зал 15)

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