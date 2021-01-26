Ученые выяснили, как быстро собаки запоминают новые слова

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Собаки способны запоминать новые слова после нескольких повторений во время игры с хозяевами, считают нейрофизиологи. Соответствующая статья с исследованием специалистов опубликована в научном журнале Scientific Reports.

Ученые выяснили, что собаки способны улавливать интонации хозяев, понимать смысл сказанных ими слов, а также распознавать эмоции на лицах людей. Воспринимают речь животные практически теми же областями мозга, что и человек.

Профессор Будапештского университета Адам Миклоши вместе с коллегами провел эксперимент, в ходе которого выявил, что собаки достаточно быстро запоминают новые слова во время игры с хозяевами.

В исследовании принимали участие бордер-колли по кличке Виски и йоркширский терьер Вики-Нина. На специальной игровой площадке были представлены 25 различных игрушек. Владельцам собак необходимо было давать названия игрушкам и использовать их во время общения с животными. Ученые при этом фиксировали, насколько быстро животные запоминают новые "имена".

Оказалось, что во время игры с хозяевами Виски и Вики-Нина смогли выучить названия шести игрушек, услышав их около трех-четырех раз, но играя в одиночестве собаки уже не различали названия предметов.

Специалисты отмечают, что такое поведение животных схоже с поведением детей ясельного возраста. Однако собаки, в отличие от людей, достаточно быстро забывают новую информацию.

В настоящее время Миклоши с коллегами запустили интернет-проект Genius Dog Challenge, в котором хозяева собак могут также проверить память своих питомцев.

Ранее ученые из университета штата Колорадо (США) научились с помощью искусственного интеллекта дрессировать собак.

