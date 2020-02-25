В течение года обучат 40 собак-проводников для слабовидящих пассажиров метро

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В столичном метро в текущем году планируют обучить 40 собак-проводников в 2020 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"После прохождения курсов животные смогут сопровождать слабовидящих пассажиров подземки", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на занятиях собак обучают спуску и подъему на лифте, эскалаторе, проходу через турникеты и проезду в вагоне.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, после обучения собаки хорошо ориентируются в поездах и на станциях, спокойно реагируют на шум поездов и не боятся других пассажиров.

"Они станут незаменимыми помощниками для пассажиров, которым трудно самостоятельно передвигаться в транспорте", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Уточняется, что готовят проводников специалисты Российской школы подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" и инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена.

Ранее сообщалось, что в прошлом году планировали обучить пятьдесят лабрадоров и овчарок для сопровождения инвалидов по зрению в столичном метро.

Собаку-проводника может получить инвалид по зрению первой группы, если у него есть такая рекомендация от органов медико-социальной экспертизы. Далее уполномоченные органы социального страхования или органы соцзащиты заключают договор со школой собак-проводников и делают заявку на подготовку пса. Инвалид заполняет обязательную анкету, и собака изначально готовится для конкретного человека с учетом его данных – роста, веса, заболевания и образа жизни.

В октябре 2018 года в метро начали проводить экскурсии для слабослышащих пассажиров. Для проведения таких прогулок в штате Центра обеспечения мобильности пассажиров есть инспектор со знанием языка жестов. Маршрут пролегает по 10 станциям – объектам культурного наследия.