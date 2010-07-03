Последняя группа косаток из "китовой тюрьмы" отправлена к местам выпуска

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Судно с двумя косатками и шестью белухами из "китовой тюрьмы" отправлено по реке Амур к местам выпуска в Охотском море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя компании "Транс Амур".

"Судно с животными отправлено. Погрузка прошла без инцидентов", – рассказали в компании.

Отмечается, что корабль следует в село Иннокентьевка Николаевского района. Высокий уровень реки не помешает миссии – уровень Амура у Хабаровска лишь на пару сантиметров превысил опасную отметку.

ВНИРО добавляет, что судно прибудет в пункт назначения в понедельник. Там животным поменяют воду и перегрузят на автомобили для дальнейшей транспортировки.

Ранее сообщалось, что начало выпуска последней группы косаток из "китовой тюрьмы" запланировано на 22 августа. Позднее появилась информация, что операцию могут перенести из-за непогоды.