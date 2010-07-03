Москвичей предупредили об атаках ворон

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Выводящие в мае–июне птенцов вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к птенцам.

Специалисты Мосприроды посоветовали не пытаться взять воронят в руки, так как взрослые всегда за ними присматривают.

"У ворон-родителей в этот момент наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что", – рассказали РИА Новости в Мосприроде.

В организации напомнили, что ворона – довольно крупная птица с массивным клювом, которая при нападении целится в голову.

Если птица все-таки атаковала, необходимо не делать резких движений и не кричать, а попытаться медленно отойти. Также можно взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на нее.

В Мосприроде подчеркнули, что "серые вороны – заботливые родители". Специалисты рекомендовали с уважением отнестись к родительскому инстинкту и разумно реагировать.

"Если вы не представляете опасности для их птенцов, они спокойно будут наблюдать за вами со стороны", – добавили в учреждении.

Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках. Отмечалось, что повышенная враждебность змей связана с брачным периодом.