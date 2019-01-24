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10:33

Ленивцев-пенсионеров в Англии поселят в хоромы

животные за рубежом

10:33

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Англии открыли дом престарелых для ленивцев. Он появился при Парке приключений и зоопарке в Уэльсе. На попечение уже взяли двух животных – 24-летнего самца и 34-летнюю самку, сообщает "Мир 24".

По словам инициаторов проекта, сначала они даже и не думали о создании приюта для пожилых ленивцев. Но потом поняли, что эта идея может быть весьма перспективной. "Принимая пожилых животных и обеспечивая им комфортный выход на пенсию, мы помогаем сохранить этот вид в других зоопарках", – пояснил куратор зоопарка Тим Морфью. "Так мы освобождаем вольеры для молодых, размножающихся пар", – добавил он.

Как рассказал Морфью, на новом месте пожилые животные будут получать дополнительный уход. Например, им будут варить пищу, чтобы она стала более мягкой и лучше переваривалась. Кроме того, ленивцев-пенсионеров будут кормить печенью трески, которая полезна для костей и суставов.

В то же время специалисты осознают, что им придется столкнуться с определенными проблемами. Так, несмотря на высокий уровень комфорта, некоторые ленивцы в силу своего возраста все равно останутся недовольны переменами. Зоологи не исключили, что особенно сварливые животные могут не сойтись характерами.

В дикой природе ленивцы живут в среднем 20 лет. Однако в комфортных условиях зоопарка они могут прожить как минимум вдвое дольше.

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животные за рубежом

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