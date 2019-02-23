Запрет содержания некоторых животных обсудят в Госдуме в марте

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Парламентские слушания по обсуждению запрета на содержание в домашних условиях крупных кошачьих, пауков, скорпионов и морских млекопитающих состоятся в Госдуме 21 марта. Об этом сказал глава комитета по экологии Владимир Бурматов.

Участие в слушаниях подтвердили более 300 экспертов, зоозащитников, общественников, ветеринаров со всей стране, передает РИА Новости. Бурматов уточнил, что перечень еще будет обсуждаться на площадке Госдумы.

"Когда рысь содержат на балконе, затянутом волейбольной сеткой – это абсолютно не дело. А это истории, которые случаются сплошь и рядом. Поэтому перечень крайне важный", – заключил он.

Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условия. Список является дополнением к закону о жестоком обращении с животными, принятом в декабре 2018 года.

Инициативу запрета содержания крупных хищников в квартирах в 2017 году обсуждали в Мосгордуме. Речь шла о крупных хищниках, проживание которых в многоквартирном доме сопряжено со сложностями.

Помимо этого, депутаты планировали проработать правила выгула таких хищников. Предполагалось, что выводить на прогулку медведей и тигров можно будет только на территории частного домовладения или в лесу, вдали от общественных пространств.