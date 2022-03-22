Москва онлайн покажет обитателей зоопарка, которые вышли из зимней спячки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

23 марта зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за работой столичного зоосада и увидеть животных, которые вышли из спячки.

В зоопарке уже проснулись сурки. Животные вышли из спячки примерно на две недели раньше срока. Этому поспособствовала солнечная и теплая погода.

Смотрите прямую трансляцию 23 марта в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.