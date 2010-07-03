В США нашли пропавшего пять лет назад кота

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В США нашли кота по кличке Саша, пропавшего в Портленде пять лет назад, сообщает "Газета.ру". Питомца обнаружили в Нью-Мексико – в 1930 километрах от дома.

Кот гулял по улицам без ошейника. Его передали в местный приют, где просканировали на наличие микрочипа. Оказалось, что микрочип есть и на нем хранятся идентификационный номер животного и контактная информация владельца.

Работники приюта позвонили хозяину – Виктору Усову. Убедившись, что это именно его питомец, мужчина поехал за котом в другой город. Он рассказал, что Саша свободно выходил гулять из дома на улицу и однажды ночью не вернулся.

Ранее сообщалось, что работники исправительной колонии (ИК) в Татарстане поймали кошку, пытавшуюся пронести гашиш. Питомца сдали в приют для бездомных животных в Набережных Челнах. Инцидент произошел 23 октября в Менделеевске.

