Спаривание рыб оглушает дельфинов – ученые

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Ученые установили, что громкие звуки нереста одного из видов американских морских рыб могут в буквальном смысле оглушить дельфинов и других морских хищников, если те приблизятся к месту спаривания рыб. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

"Эти нересты можно назвать одним из самых громких событий на Земле, в которых принимают участие животные. Более того, это самые громкие звуки, которые когда-либо издавали рыбы на нашей планете", – пояснил Тимоти Роуэлл из университета Калифорнии в Сан-Диего, передает РИА Новости. Он отметил, что даже издалека место, где спариваются эти рыбы, по звукам напоминает ревущий спортивный стадион.

По словам ученых, привлечь внимание противоположного пола необычными способами пытаются многие виды животных, как сухопутных, так и морских.

Одним из самых удивительных по своей громкости, отметил Роуэлл, является нерест судачьих горбылей. При помощи своего плавательного пузыря они способны издавать серии очень громких и резких звуков.

По словам Роуэлла, если "брачная серенада" одного горбыля по уровню шума походит на пулеметную очередь, то множество этих рыб, которые каждую весну собираются в устье реки Колорадо в Калифорнии, устраивают невообразимо громкий концерт.

Ученые задались вопросом, слышат рыбьи концерты дельфины или морские львы, способны ли уши этих морских хищников уши выдержать такие звуки.

Чтобы выяснить это, Роуэлл и его коллеги организовали ряд экспедиций на нерестилища горбылей в Калифорнии и записали их "песнопения" на специальные подводные микрофоны. Проанализировав эти записи, исследователи пришли к выводу, что ни одно животное, вероятно, не выдержало бы столь мощную нагрузку. Оказалось, что сила звука порой превышала 190 децибел, что сильнее рева турбины реактивного самолета.

Таким образом, заключили ученые, попав на брачный концерт горбылей, дельфин или тюлень почти сразу же оглохнет и будет испытывать сильную боль.