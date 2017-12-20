Спаривание рыб оглушает дельфинов – ученые

20 декабря, 19:28
Фото: ТАСС/Andrey Nekrasov /Barcroft Images
Ученые установили, что громкие звуки нереста одного из видов американских морских рыб могут в буквальном смысле оглушить дельфинов и других морских хищников, если те приблизятся к месту спаривания рыб. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.
"Эти нересты можно назвать одним из самых громких событий на Земле, в которых принимают участие животные. Более того, это самые громкие звуки, которые когда-либо издавали рыбы на нашей планете", – пояснил Тимоти Роуэлл из университета Калифорнии в Сан-Диего, передает РИА Новости. Он отметил, что даже издалека место, где спариваются эти рыбы, по звукам напоминает ревущий спортивный стадион.
По словам ученых, привлечь внимание противоположного пола необычными способами пытаются многие виды животных, как сухопутных, так и морских.
Одним из самых удивительных по своей громкости, отметил Роуэлл, является нерест судачьих горбылей. При помощи своего плавательного пузыря они способны издавать серии очень громких и резких звуков.
По словам Роуэлла, если "брачная серенада" одного горбыля по уровню шума походит на пулеметную очередь, то множество этих рыб, которые каждую весну собираются в устье реки Колорадо в Калифорнии, устраивают невообразимо громкий концерт.
Ученые задались вопросом, слышат рыбьи концерты дельфины или морские львы, способны ли уши этих морских хищников уши выдержать такие звуки.
Чтобы выяснить это, Роуэлл и его коллеги организовали ряд экспедиций на нерестилища горбылей в Калифорнии и записали их "песнопения" на специальные подводные микрофоны. Проанализировав эти записи, исследователи пришли к выводу, что ни одно животное, вероятно, не выдержало бы столь мощную нагрузку. Оказалось, что сила звука порой превышала 190 децибел, что сильнее рева турбины реактивного самолета.
Таким образом, заключили ученые, попав на брачный концерт горбылей, дельфин или тюлень почти сразу же оглохнет и будет испытывать сильную боль.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: