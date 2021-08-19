Москва 24: как помочь бездомным животным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Бездомные животные. Приюты или чипирование?".

Как помочь бездомным животным? Как работает массовое чипирование и вакцинация уличных собак и кошек? Благодаря чему бездомных

животных в столице становится меньше? Об этом и многом другом расскажут:



председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев;

депутат Мосгордумы, директор АНО "Центр контроля качества городской среды" Александр Козлов;

руководитель фонда помощи животным "Счастливый друг" Светлана Комиссарова;

член общественного движения "Волонтеры Москвы", член экспертного совета Агентства стратегических инициатив по проблеме регулирования численности безнадзорных животных Эльвира Стрельникова;

юрист, разработчик проектов законов в сфере ответственного обращения с животными Мария Шабалина.

Смотрите трансляцию 20 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.