Необычного зверя-альбиноса встретили в лесу Приморья

Фото: vk.com/amurtigercenter

В лесу Приморья инспекторы охотнадзора обнаружили необычное животное, сообщает центр "Амурский тигр".

"Предполагается, что этот зверь является енотовидной собакой с редкой генетической мутацией по аналогии со знаменитым "белым" бенгальским тигром", – говорится в сообщении.

Встреча с животным записана на видео. На кадрах видно, как зверь с густой шерстью и пушистым хвостом сначала пытается спрятаться за кустами в снегу, но в итоге решает убежать.



"Зверя попытаются найти и рассмотреть получше. Это редкое явление, но мы не склонны считать, что это какой-то новый вид для нашей фауны", – отметил пресс-секретарь дальневосточного филиала центра Вадим Шкодин.

Ранее на территории Московского природно-исторического парка "Москворецкий" орнитологи впервые с 1960-х годов зафиксировали особь болотной совы. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья, ранее считалось, что данный вид исчез из Московского региона.