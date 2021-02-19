Необычного зверя-альбиноса встретили в лесу Приморья

Фото: vk.com/amurtigercenter
В лесу Приморья инспекторы охотнадзора обнаружили необычное животное, сообщает центр "Амурский тигр".
"Предполагается, что этот зверь является енотовидной собакой с редкой генетической мутацией по аналогии со знаменитым "белым" бенгальским тигром", – говорится в сообщении.
Встреча с животным записана на видео. На кадрах видно, как зверь с густой шерстью и пушистым хвостом сначала пытается спрятаться за кустами в снегу, но в итоге решает убежать.
"Зверя попытаются найти и рассмотреть получше. Это редкое явление, но мы не склонны считать, что это какой-то новый вид для нашей фауны", – отметил пресс-секретарь дальневосточного филиала центра Вадим Шкодин.
Ранее на территории Московского природно-исторического парка "Москворецкий" орнитологи впервые с 1960-х годов зафиксировали особь болотной совы. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья, ранее считалось, что данный вид исчез из Московского региона.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: