Москвичи выбрали имя для рожденной на ВДНХ овечки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Итоги народного голосования по выбору имени для детеныша эдильбаевского барана подвели на ВДНХ. Овечку, которая родилась незадолго до Дня всех влюбленных, назвали Любашей, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Вес овечки, которая уже подросла и познакомилась с другими обитателями фермы, сейчас чуть больше трех килограммов. Кроме материнского молока, она ест овес и сено.

"Навестить Любашу могут все желающие ежедневно, кроме понедельника: в будние дни – с 10:30 до 18:30, в выходные и праздничные дни – с 10:30 до 19:30", – добавили в пресс-службе ВДНХ.

Родителями ягненка, появившегося на "Городской ферме", стали эдильбаевский баран Елисей и длиннохвостая тонкорунная овца Долли. С 13 по 18 февраля горожанам предложили выбрать имя для нового обитателя фермы. Среди вариантов, помимо получившей 35% голосов Любаши, были Мирабель, Венера, Амура и Агапи.

Число участников голосования превысило три тысячи. В пресс-службе уточнили, что табличка с именем у вольера Любаши появится в начале весны.