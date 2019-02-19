Москвичи выбрали имя для рожденной на ВДНХ овечки

Итоги народного голосования по выбору имени для детеныша эдильбаевского барана подвели на ВДНХ. Овечку, которая родилась незадолго до Дня всех влюбленных, назвали Любашей, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Вес овечки, которая уже подросла и познакомилась с другими обитателями фермы, сейчас чуть больше трех килограммов. Кроме материнского молока, она ест овес и сено.
"Навестить Любашу могут все желающие ежедневно, кроме понедельника: в будние дни – с 10:30 до 18:30, в выходные и праздничные дни – с 10:30 до 19:30", – добавили в пресс-службе ВДНХ.
Родителями ягненка, появившегося на "Городской ферме", стали эдильбаевский баран Елисей и длиннохвостая тонкорунная овца Долли. С 13 по 18 февраля горожанам предложили выбрать имя для нового обитателя фермы. Среди вариантов, помимо получившей 35% голосов Любаши, были Мирабель, Венера, Амура и Агапи.
Число участников голосования превысило три тысячи. В пресс-службе уточнили, что табличка с именем у вольера Любаши появится в начале весны.
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