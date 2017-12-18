Располневшие львицы в цирке Владивостока шокировали зрителей

Фото: ТАСС/Антон Балашов
Зрители Владивостокского цирка шокированы состоянием львиц. Снимки животных с генеральной репетиции шоу "Империя львиц" вызвали бурное обсуждение в Сети.
На фотографиях самки стоят на задних лапах и выглядят сильно перекормленными. Пользователи соцсетей предполагают, что животные страдают ожирением, сообщают "Дни.ру".
Активисты попросили правоохранителей провести проверку в цирке. Некоторые посчитали, что львицы беременны. "Какие толстенькие!", "Судя по фото, дикие кошки явно не голодают", "Бедные кошки, им же тяжело прыгать с таким ожирением, хватит над ними издеваться", – прокомментировали фото в соцсети.
По словам директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, угрозы здоровью хищниц нет. Он пояснил, что в клетках животные набирают вес быстрее, если им не хватает активности. Отмечается, что в цирке проходил капитальный ремонт. Однако, по некоторым данным, причиной лишнего веса могли стать антибиотики, негативно влияющие на организм.
Ране в китайском цирке во время представления из клетки сбежал тигр. Он нашел лазейку в ограждении и набросился на людей.
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