В Россию пригласили двух "музейных" котов из японского города Ономити

Котов Кена и Гоу из японского Ономити, которых уже два года не пускают в местные музеи, пригласили в Зеленоградск. Этот курорт на берегу Балтийского моря стремится завоевать репутацию города кошек. О приглашении сообщили в пресс-службе администрации Зеленоградского городского округа.

Кен и Гоу стали героями соцсетей после того, как СМИ рассказали о необычных посетителях художественного музея города Ономити в японской префектуре Хиросима. История началась летом 2016 года. Тогда в музее проходила фотовыставка домашних животных. Однажды внутрь здания попытался зайти черный кот, однако его не пропустили. С тех пор животное неоднократно пробовало попасть музей, всякий раз сталкиваясь с охранником.

Потом у черного кота появился рыжий единомышленник, который тоже захотел проникнуть в галерею. По словам сотрудников музея, коты до сих пор не оставили свою затею: уже два года хотя бы одно из животных несколько раз в неделю пробует попасть внутрь.

​"Когда мы узнали об этой истории, то тут же отправили в художественный музей Ономити письмо с приглашением посетить наш традиционный праздник − День рождения зеленоградского кота, который мы ежегодно проводим в марте", − рассказали в администрации Зеленоградского городского округа. Как отметили в пресс-службе, местный музей кошек "Муррариум" подарит заморским гостям специальный абонемент на неограниченное посещение музея. "Очень надеемся, что администрация и музей города Ономити его примут и приедут на праздник", − сказано в сообщении.

В прошлом году в одном из скверов Зеленоградска установили скульптуры уличных котов, которые едят с тарелки рыбу. Этот арт-объект напоминает жителям о традиции кормить в сквере бездомных животных, которая сохранилась и после его благоустройства, пояснили в городской администрации.