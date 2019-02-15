Пес Капитошка и его подруга Мамка из приюта нашли семью

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Шесть питомцев из приютов для бездомных животных "Зоорассвет" и "Зеленоград", подведомственных ГБУ "Доринвест", обрели хозяев на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Так совпало, что одновременно две семьи взяли себе две неразлучные пары. Пса Капитошку и его соседку по вольеру по кличке Мамка, с которой он прожил в приюте пять лет, забрали в одну семью. Также повезло парочке котят: Кайли и Ветру, попали они в приют одновременно, а теперь вместе стали счастливыми домашними любимцами!" – рассказывает "Доринвест", передает Агентство "Москва".

Также отмечается, что люди редко берут из приюта сразу двух кошек, хотя это очень разумно, потому что котята знакомы друг с другом, и им будет проще адаптироваться к новым условиям. Еще одного котенка по кличке Батхит забрали домой сотрудники приюта.

Собака по кличке Бакси, которая 10 лет прожила в приюте, тоже обрела новую семью. Ее постепенно приучали к уличным прогулкам на поводке, и в итоге она стала домашней.