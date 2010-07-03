Куклачев призвал смягчить правила перевозки животных в самолете

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Основатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев выступил за смягчение правил перевозки животных в самолетах. По его словам, такая инициатива должна исходить, прежде всего, от зоозащитников.

"Защитники животных, которые кричат, чтобы цирки закрывали, пусть лучше потребуют от авиакомпаний достойное отапливаемое помещение для животных", – цитирует ИА "НСН" Куклачева.

Он также отметил, что современные лайнеры стали менее удобными для пассажиров, которые летят с питомцами.

"Раньше мы летали в Америку, и, я не помню, в каких точно самолетах, можно было из салона пройти в багажник, где находятся животные. Погладить их, проверить, как они себя чувствуют. Теперь в самолете нет такой возможности, животное забирают и уносят", – пояснил артист.

О либерализации правил перевозки животных в самолетах заговорили после истории о том, как хозяин слишком тяжелого кота нарушил правила "Аэрофлота" и взял питомца с собой в салон.

В аэропорту Шереметьево кота Виктора отказались пускать в самолет и потребовали сдать в багаж. Дело в том, что он весит около десяти килограммов, а по правилам авиакомпании провозить в ручной клади можно животных до восьми килограммов. Хозяин не захотел сдавать кота в багаж и обманул авиакомпанию – на взвешивании он подменил кота, получил посадочный талон, а потом пронес в самолет своего Виктора.

"Аэрофлот" в итоге лишил пассажира четырехсот тысяч миль, накопленных по программе лояльности. После этого на защиту кота бросились пользователи соцсетей. Подключились и многие компании. Один из дизайнеров предложил даже ребрендинг перевозчика – заменить окрыленный серп и молот изображением кота.

В Facebook распространяются хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж #ВикторЛетай и баннер с фото летящего кота и подписью "Два килограмма кота – не преступление". Пользователи соцсетей публикуют мемы на эту тему и фотографируют своих питомцев с подписями "Свободу толстым котам!".

