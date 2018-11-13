В США из Домодедова возвратили 15 тысяч рептилий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 15 тысяч рептилий вернулись из московского аэропорта Домодедово в США. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Оформление 14700 живых рептилий приостановили еще до выгрузки из самолета. Животные не прошли пограничный контроль из-за того, что ветеринарный предоставленный сертификат оказался ксерокопией.

Это не первый случай возврата крупной партии животных отправителю – сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Домодедово забраковали партию живого японского карпа весом 180 килограммов.

Ранее стало известно, что Россия планирует экспортировать в Китай живых лягушек для пищевых целей. Россельхознадзор уже подготовил ветеринарный сертификат на этот вид товара.

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