Эксперт рассказал, почему не стоит заводить экзотических животных

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii
Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, почему людям следует отказаться от покупки и разведения дома экзотических животных. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Специалист заявил, что молодых диких животных можно одомашнить, однако по мере их взросления число проблем также будет увеличиваться.
"Вот если мы приручим волка, взяв щенка из леса, да, мы можем вырастить достаточно компанейское животное. Но щенки этого волка никогда к нам не пойдут, если мы не отберем их у суки и не будем взращивать с молодых клыков. В противном случае им будет плевать на человека", – заявил Волков.
Зоопсихолог также подчеркнул, что животные в первую очередь руководствуются инстинктами. В случае если человек заинтересован в знакомстве с дикими хищниками, ему следует сходить в зоопарк или заповедник.
В начале апреля член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предложил ввести запрет на выступление животных в цирке. Депутат отметил, что дрессировка зачастую вредит психологическому сознанию зверей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: