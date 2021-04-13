Эксперт рассказал, почему не стоит заводить экзотических животных

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Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, почему людям следует отказаться от покупки и разведения дома экзотических животных. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист заявил, что молодых диких животных можно одомашнить, однако по мере их взросления число проблем также будет увеличиваться.

"Вот если мы приручим волка, взяв щенка из леса, да, мы можем вырастить достаточно компанейское животное. Но щенки этого волка никогда к нам не пойдут, если мы не отберем их у суки и не будем взращивать с молодых клыков. В противном случае им будет плевать на человека", – заявил Волков.

Зоопсихолог также подчеркнул, что животные в первую очередь руководствуются инстинктами. В случае если человек заинтересован в знакомстве с дикими хищниками, ему следует сходить в зоопарк или заповедник.

В начале апреля член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предложил ввести запрет на выступление животных в цирке. Депутат отметил, что дрессировка зачастую вредит психологическому сознанию зверей.

