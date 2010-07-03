Пожарные спасли зайчонка из огня в Южном Бутове

Московские пожарные спасли из огня зайчонка. Кто-то поджог поле, а беззащитное животное зарылось в траву. Детеныш едва не погиб, но его вовремя заметили спасатели, сообщает телеканал Москва 24.

Зверька полили водой, завернули в мягкую ткань и привезли в пожарную часть. Там его накормили и осмотрели. После один из сотрудников решил отвезти спасенного зайца домой, чтобы вылечить и оставить у себя.