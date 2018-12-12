Добавку – себе: чем нельзя кормить животных в праздники

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В Российской ассоциации любителей домашних животных призвали не кормить своих питомцев в новогоднюю ночь оливье, пирогами и шоколадом, сообщает Агентство "Москва".

Эксперты отмечают, что для домашних животным лучшим подарком будет праздник дома вместе с хозяевами, но очень важно не кормить их нашими праздничными угощениями. В первую очередь это относится к животным, которые находятся на промышленных кормах.

В ассоциации пояснили, что пищеварительная система питомцев не выдерживает такой нагрузки, и после новогодних праздников все клиники обычно забиты пациентами, наевшимися вредной для них едой.

Также не рекомендуется кормить животное продукцией из свинины: колбасками, бутербродами и другим.