Кусто предложил России помощь в ликвидации "китовой тюрьмы"

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил письмо директору ВНИРО Кириллу Колончину. В документе, подписанном также исполнительным директором общества "Будущее Океана" Чарльзом Винником, выражается обеспокоенность судьбой обитателей "китовой тюрьмы". Об этом сообщает ИА "НСН".
"Если вы не сможете завершить выпуск всех белух в ранее объявленные сроки, это подорвет престиж и разрушит доверие, проявленное мировым сообществом руководству России благодаря его позиции и выполненной на сегодняшний день работе по выпускам китообразных", – написал в письме Кусто.
Он напомнил, что в неволе остаются 75 белух, которых необходимо выпустить в естественную среду обитания менее чем за два месяца. По словам океанолога, их организация может выделить членов своей команды для ускорения транспортировки. Также Кусто предложил помощь в процедуре нанесения специальной метки оставшимся белухам, что позволит отслеживать их судьбу в дальнейшем.
В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Выловлены были как минимум 12 млекопитающих. Вместе с 90 белухами они оказались в "Центре передержки морских млекопитающих". Осуществлявшие отлов компании рассчитывали их перепродать.
В сентябре 2018 на ситуацию обратили внимание зоозащитники. Они считали, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу, а животные в итоге оказались в неподобающих условиях содержания. В защиту млекопитающих выступили и многие знаменитости. Среди них – актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон.
Первая группа из двух косаток и шести белух оказалась на воле в июне 2019 года, вторая – еще из трех особей – в июле. Двух последние косаток и еще шесть белух выпустили на свободу в сентябре.
Компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, оштрафовали на 28,176 миллиона рублей. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства. Штраф в 28 миллионов рублей назначили также компании "Белый кит", в 56,4 миллиона рублей – компании "Океанариум ДВ", в 37,6 миллиона рублей – компании "Сочинский дельфинарий". Вместе с тем зоозащитники заявили, что из вольеров исчезла больная косатка и три белухи – животные могли погибнуть из-за плохих условий содержания.
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