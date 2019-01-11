Наглая норка покусилась на улов рыбаков

Видео: YouTube/СанчаС Добрый

Попытка норки отобрать добычу у рыбаков на Волге попала на видео. Кадры со зверьком, вцепившимся в рыбу, опубликованы на YouTube.

В ролике запечатлен момент, когда животное вцепилось в добычу любителя зимней ловли и повисло на ней.

"Вот такие норки здесь. Смотри, что делает! Она ее и жрет прям на ходу!" – говорит автор видео за кадром.

Мужчина, повстречавший голодную норку, признался, что рыбаки угощали ее мелкой рыбой, но крупная заинтересовала зверька больше.

Год назад внимание пользователей Сети привлекло похожее видео, героем которого стал песец. Животное попыталось украсть у рыбака мойву. В итоге хозяин рыбы все же поделился с хищником.