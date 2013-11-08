Московский зоопарк переходит на зимний режим работы, сообщается на официальной странице зоопарка.

С 12 ноября он будет работать с 10 часов утра до пяти часов вечера. Кассы на Главном входе и в Детском зоопарке с того же дня будут закрываться в 16.00. После закрытия касс в 16.00 зоопарк будет работать только на выход.

С наступлением осенних холодов открылись теплые павильоны зоопарка. На Старой территории это "Кошки тропиков", "Дом птиц", "Ночной мир" и слоновник, на Новой - павильоны "Копытные Африки" и "Приматы", а также террариум и экзотариум.

Между тем из-за установившейся в столице аномально теплой погоды обитатели Московского зоопарка не могут впасть в зимнюю спячку. Таким образом, москвичи все еще могут увидеть в зоопарке енотов, медведей, сурков, которые обычно в это время года уже не выходят из нор.

С 1 декабря в Московском зоопарке откроются рождественские ярмарки, начнутся праздничные акции, а в пустующих вольерах появятся инсталляции из льда и света. А 25 декабря зоосад ждет большое новогоднее представление, главным событием которого станет встреча Деда Мороза из Великого Устюга.