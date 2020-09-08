За звание лучшего столичного ветеринара поборются 25 специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина 22 октября состоится финал конкурса "Московские мастера". За звание лучшего столичного ветеринарного врача будут бороться 25 специалистов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, претендентов определили по результатам отборочных этапов. Теперь им предстоит пройти финальные испытания.

В конкурсе представлены две номинации: "Ветеринарный врач по лечебной работе" и "Ветеринарный врач – ветсанэксперт". 17 сентября состоится полуфинал, в котором примут участие 13 ветеринаров. Специалистам предстоит ответить на теоретические вопросы и выполнить серию практических заданий.

По второй номинации соревнования будут проходить 24 сентября. 12 специалистов из окружных подразделений продемонстрируют практические навыки по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции и отбору проб. Также им предстоит решить ситуационные задачи, которые наиболее часто встречаются в повседневной работе. Оба соревнования пройдут на базе Станции по борьбе с болезнями животных ВАО.

По итогам соревнований будут выбраны три лучших ветеринара, набравшие наибольшее количество баллов. Финал состоится 22 октября. Участники конкурса также получат награды в номинациях "Самый молодой участник конкурса", "Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы", "За преданность выбранной профессии".

Ранее сообщалось, что столичные ветеринарные врачи вылечили более 280 тысяч животных за год. В столице принимают посетителей 26 городских ветеринарных клиник. Для оказания экстренной помощи питомцу в городе есть 11 спецавтомобилей с современным портативным диагностическим оборудованием, которое позволяет проводить необходимые анализы и совершать несложные хирургические операции.

За год ветеринары более 3,7 тысячи раз выезжали к владельцам питомцев. Москвичи все чаще записываются к ветеринарному врачу на сайте mos.ru и при помощи мобильного приложения. В Москве также круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи +7 (495) 612-04-25.