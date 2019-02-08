Пять животных из приютов Москвы нашли хозяев с начала февраля

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Приюты для бездомных животных "Зоорассвет" и "Зеленоград" за первую неделю февраля пристроили четырех собак и одну кошку. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Доринвест".

Одна семья забрала сразу трех собак, носящих клички Джульетта, Мазда и Бумер. Другой пес по имени Амадей отправился жить к сотруднику учреждения.

"А кошечка Селена очень понравилась юному кадету во время субботнего визита в приют учащихся 7-го кадетского класса школы №1574 и уехала в свой новый дом", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за весь прошлый год сотрудники приютов отдали в добрые руки почти 400 кошек и собак. Количество пристроенных животных ежегодно увеличивается благодаря активной работе волонтеров и сотрудников приютов по социализации и поиску новых хозяев.