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12:14

Оттепель разбудила енотов из Московского зоопарка

животные

12:14

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Обитающие в Московском зоопарк еноты-полоскуны проснулись из-за оттепели. Об этом сказано на странице зоосада в Facebook.

Прежде дремавшие в домике животные вышли на улицу и принялись бродить в поисках пропитания. В зоопарке пояснили, что еноты могут просыпаться несколько раз за зиму. Это происходит, когда звери чувствуют потепление. Если проснувшийся енот увидит много снега, он вновь вернется ко сну.

"Еноты пребывают в состоянии, которое принято назвать "зимний сон". Обыкновенно зверьки спят группами по несколько особей – так теплее и, конечно, уютнее", – говорится в сообщении.

Чаще всего, на разведку отправляются не все животные, а только один енот. Сотрудники зоосада напомнили, что по прогнозам синоптиков, на смену потеплению придут морозы. А значит, полоскуны, скорее всего, опять уснут.

О том, что потепление может разбудить енотов, а также медведей, ранее сообщили специалисты, следящие за сном животных. Они отметили, что звери чувствуют колебания температур и таяние снежного покрова.

животные

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