Оттепель разбудила енотов из Московского зоопарка

Обитающие в Московском зоопарк еноты-полоскуны проснулись из-за оттепели. Об этом сказано на странице зоосада в Facebook.
Прежде дремавшие в домике животные вышли на улицу и принялись бродить в поисках пропитания. В зоопарке пояснили, что еноты могут просыпаться несколько раз за зиму. Это происходит, когда звери чувствуют потепление. Если проснувшийся енот увидит много снега, он вновь вернется ко сну.
"Еноты пребывают в состоянии, которое принято назвать "зимний сон". Обыкновенно зверьки спят группами по несколько особей – так теплее и, конечно, уютнее", – говорится в сообщении.
Чаще всего, на разведку отправляются не все животные, а только один енот. Сотрудники зоосада напомнили, что по прогнозам синоптиков, на смену потеплению придут морозы. А значит, полоскуны, скорее всего, опять уснут.
О том, что потепление может разбудить енотов, а также медведей, ранее сообщили специалисты, следящие за сном животных. Они отметили, что звери чувствуют колебания температур и таяние снежного покрова.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.