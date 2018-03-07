Популяция воробьев, голубей и ворон в Москве сократилась – орнитологи

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Орнитологи выявили сокращение популяции воробьев, голубей и ворон в столице, рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.
Он не считает, что это болезнь. Скорее всего, дело в нехватке кормовой базы и мест гнездования, пояснил Мишин. К местам для мусора пробраться нельзя, поскольку там стали лучше убираться, отметил орнитолог. Но самое главное – отсутствие естественных буреломов, пустырей, где растут растения и вызревают семена, которыми питаются птицы. Люди также борются с насекомыми, которыми птицы выкармливают птенцов, передает Агентство "Москва".
Несколько лет назад из столицы стали исчезать соловьи. "Еще три–четыре года назад соловьиные песни в Москве были слышны, особенно в прибрежных зонах. Сейчас это практически сошло на нет", – констатировал Мишин.
Он отметил, что ситуацию можно исправить. Для этого нужно создавать небольшие заказники с естественной природной экосистемой, посоветовавшись со специалистами. Это могут быть прибрежные площадки или зоны в парках с местами, в которых не будут убираться и сохранят естественные процессы – рост, отмирание деревьев, кустарников, полагает глава проекта.
Тем временем в Мосприроде заявили, что в конце марта – начале апреля в столицу должны вернуться первые перелетные птицы. В этот период появляются первые проталины с обнаженной землей. Специалисты надеются, что погода не отпугнет птиц. Сначала с зимовки должны прилететь скворцы, полевые жаворонки, белые трясогузки и чибисы, а на водоемы одними из первых обычно возвращаются озерные чайки.
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