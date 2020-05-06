Пойманную в столичной квартире змею передали в Центр реабилитации животных

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Змею, пойманную на кухне квартиры на юго-западе столицы, передали в Центр реабилитации животных, сообщает Агентство "Москва". Животное осмотрят ветеринары.
Рептилию обнаружили хозяева квартиры. Змея заползла к ним на кухню через вентиляцию. На место выехали спасатели МЧС, которые поймали змею.
Специалисты Центра реабилитации животных департамента природопользования сообщили, что змея – маисовый полоз, он не ядовит. Хозяева рептилии не объявлялись.
Инцидент произошел 5 мая. Ранее сообщалось, что змея вела себя агрессивно и самостоятельно отловить ее было невозможно. Спасатели поймали животное с помощью специального оборудования – набора серпентолога.
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