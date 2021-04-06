Чучело умершей в Московском зоопарке гималайской медведицы выставят в Тимирязевском музее

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Медведица Будур умерла в Московском зоопарке во время зимней спячки. Ее чучело теперь появится в музее имени К. А. Тимирязева. Об этом сообщает ТАСС.
О смерти животного стало известно в конце марта, когда от спячки пробудились все медведи, кроме Будур.
"У нас есть договоры с разными музеями, институтами. В основном запросы у нас от Дарвинского музея бывают, есть запросы от института Скрябина. В основном в научных и просветительских целях. Она будет в Тимирязевский направлена", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, взамен медведицы в зоопарке не появится новый медведь, а ее вольер реконструируют.
Также она отметила, что остальным медведям потребуется какое-то время для того, чтобы прийти в себя, но сейчас они чувствуют себя хорошо.
Ранее специалисты Московского зоопарка вывели тушканчиков из зимней спячки. Животные пять месяцев находились в холодильной камере при температуре от 2 до 4 градусов тепла. Перед тем как уйти в спячку, три тушканчика набирали необходимую для зимовки массу: специалисты кормили их зерновой смесью с семечками подсолнечника.
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