Медведи в зоопарке будут гулять отдельно, пока не перестанут угрожать друг другу

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В Московском зоопарке гималайские медведи Алладин и Будур будут гулять в открытых вольерах по отдельности, пока не отъедятся и не придут в себя после зимней спячки. Это делается для того, чтобы медведи не навредили друг другу. Об этом рассказал Агентству "Москва" заведующий отделом "Аквариум" зоосада Андрей Тупикин.

"И если тот, кто уже проснулся, захочет сделать что-то нехорошее с тем, кто еще не проснулся, могут быть серьезные проблемы. Поэтому на время спячки медведи разделяются, и в первые недели после спячки Алладдин и Будур будут гулять по очереди. Пока мы не убедимся, что они полностью проснулись, пришли в сознание и отъелись, мы не рискуем их соединять", – сказал Тупикин.

Ранее стало известно, что 28-летняя камчатская бурая медведица Роза и два гималайских медведя Алладин (26 лет) и Будур (25 лет) вышли из спячки на месяц раньше положенного срока из-за теплой погоды.

В природе медведи впадают в зимнюю спячку, чтобы пережить период холодов. Зимой, когда земля покрыта снегом, трудно добывать пищу. Если хищник вовремя не погрузится в сон, от голода и усталости он может стать агрессивным и опасным.

В зоопарке медведей тоже погружают спячку, чтобы не нарушать естественные процессы организма и создать условия, приближенные к естественным. В период медвежьего сна зоологи регулярно меняли воду в их вольерах, поскольку им нужно питье даже во время спячки.

Жителей Московской области ранее предупредили о риске встретиться с агрессивными медведями. Косолапые проснулись из-за зимы, которая была аномально теплой. Известно, что уже была одна жалоба от жительницы Пушкинского городского округа, где замечен бурый медведь.