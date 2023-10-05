Собаку Байдена, покусавшую 11 агентов Секретной службы, изгнали из Белого дома

Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Двухлетнюю агрессивную немецкую овчарку по кличке Коммандер, которая принадлежит президенту США Джо Байдену, решили больше не держать на территории Белого дома. Об этом пишет NPR.

Отмечается, что пес уже покинул территорию резиденции, его местоположение неизвестно.

Коммандер поселился в Белом доме в ноябре 2021 года. Его Байдену подарили родственники.

В июле в СМИ сообщалось, что собака за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы. При этом одному из пострадавших пришлось проходить лечение в больнице. На данный момент число увеличилось до 11, последний случай зафиксировали в конце сентября, тогда офицеру после нападения потребовалась помощь медперсонала.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность пса стрессовой обстановкой. Она подчеркнула, что к каждому инциденту с собакой подходят как к сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте.

Кроме того, в 2021 году другой пес Байдена, Мейджор, практически ежедневно кусал людей. После неудачных попыток надрессировать питомца американский лидер передал собаку на попечение друзьям семьи.

Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена стрессовой обстановкой