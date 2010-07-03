Водители перекрыли один из съездов на ТТК ради котенка

Автомобилисты перекрыли движение на эстакаде, ведущей на Третье транспортное кольцо, чтобы спасти выбежавшего на дорогу котенка, передает телеканал Москва 24.

Несколько водителей пытались преградить животному путь, чтобы поймать его. Котенок испугался и не шел ни к кому на руки.

Удалось ли в итоге поймать животное, неизвестно. По словам очевидцев, женщина на синей Honda все-таки забрала котенка с дороги.

Ранее на станции метро "Трубная" машинист поезда спас прыгнувшего на пути котенка по кличке Снегурочка. Хозяйка везла котенка в сумке, но тот сумел выбраться и спрыгнул на пути.

Машинисту въезжавшего на станцию поезда пришлось остановить состав. Котенка достали и вернули хозяйке.

До этого столичные пожарные спасли котенка из-под капота машины. Котенок был крайне напуган, исхудал и выглядел болезненно. Его передали волонтерам.