Двойник владельца квартиры продал жилье многодетной семье и скрылся

Многодетная семья приобрела трехкомнатную квартиру у аферистов

Многодетная семья купила у аферистов квартиру на северо-востоке Москвы. Позже объявился настоящий хозяин жилья и заявил, что никаких сделок он не совершал.

Весной 2012 года Марина Соловьева через агентство приобрела трехкомнатную квартиру у метро "Бибирево". Однако после этого объявился настоящий владелец жилья и сообщил, что квартиру он никому не продавал.

По словам хозяина квартиры, он полтора месяца находился в санатории, лечение ему оплатил друг. Агентство, которое курировало сделку, от решения проблемы самоустранилось.

Марина Соловьева опасается, что суд может вынести решение в пользу настоящего владельца, а ей придется искать его двойника, незаконно завладевшего семью миллионами рублей.