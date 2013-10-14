В давке на религиозном празднике в Индии погибли более 100 человек

Во время религиозного праздника Дурга-пуджа в индийском штате Мадхья-Прадеш в воскресенье погибли до 111 человек, более 80 человек пострадали.

Пострадавшие госпитализированы, состояние многих из них оценивается как критическое, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Давка произошла на мосту через реку Инд, который ведет к храму Ратангарх. На мосту скопились около 25 тысяч человек, в то время как на территории храма и рядом с ним собрались более полумиллиона верующих.

Дурга-пуджа - осенний индуистский праздник, посвященный богине Дурге. Празднуют Дурга-пуджу четыре дня.