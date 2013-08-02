Бюст Ленина перенесли из обновленного Ленинградского вокзала в музей

После реконструкции в главный зал Ленинградского вокзала не вернется бюст Владимира Ленина. Его перенесут в Музей московской железной дороги. Об этом сообщили в дирекции РЖД.

Бюст демонтировали во время ремонта, чтобы не повредить голову Владимира Ильича. Но потом его решили не возвращать. Бюст станет дополнением музейной экспозиции. На его месте на Ленинградском вокзале теперь располагается вход на второй этаж здания.

Добавим, сегодня после реконструкции открылся Ленинградский вокзал. Он был закрыт на протяжении последних пяти лет - с 2008 года.

В результате инфраструктура вокзала была полностью обновлена, все инженерные системы и коммуникации заменили.