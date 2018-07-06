Правительство разработает требования к здоровому питанию детей к 2019 году

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В плане мероприятий в рамках Десятилетия детства отметили, что к 2019 году в России разработают требования к здоровому питанию детей в оздоровительных организациях и образовательных учреждениях, передает РИА Новости.

Разработкой, согласно документу на официальном сайте правительства, займутся Минздрав совместно с Роспотребнадзором и Федеральным исследовательским центром питания.

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, включает 131 позицию, которая структурирована по 15 разделам.

Ранее сообщалось, что Минтруд пересмотрит потребительскую корзину в пользу продуктов здорового питания к 2021 году.