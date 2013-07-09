Владельцы сайтов должны будут удалять оскорбительные комментарии – КС

Конституционный суд России обязал владельцев сайтов удалять комментарии пользователей, порочащие честь и достоинство других людей.

Соответствующее решение суда опубликовано на его официальном сайте. Как уточняется в сообщении, удалять оскорбительные записи можно будет только на основании судебного решения.

Такое решение КС вынес после судебного процесса с участием бывшего чиновника из Сургута Евгения Крылова. Согласно материалам дела, в октябре 2009 года автор разместил фотографии депутата на одном из форумов. Пользователи форума оставляли оскорбительные комментарии к посту, что и повлекло за собой судебную тяжбу, которая закончилась не в пользу чиновника.

Конституционный суд принял сторону Крылова, постановив пересмотреть его дело. Также суд решил, что практика применения норм, не требующих удаления комментариев с любого сайта, противоречит конституции России.

