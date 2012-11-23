Для иностранцев-участников ЧМ-2018 вводят безвизовый режим

В пятницу, 24 ноября, в первом чтении Госдума приняла законопроект, регулирующий подготовку и проведение Кубка конфедераций ФИФА в 2017-м и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Документ внесен в нижнюю палату парламента.

Законопроект предоставляет иностранцам, участвующим в подготовке и проведении ЧМ, право на безвизовый въезд в Россию, сообщает ИТАР-ТАСС.

Безвизовый режим распространяется и на самих участников соревнований. Свободный въезд в страну будет действовать за пять месяцев до начала спортивных мероприятий и во время их непосредственного проведения.

Списки иностранцев, которым упростят въезд в Россию, будут составлять представители оргкомитета ЧМ.

Кроме того, болельщики получат возможность бесплатно перемещаться в города, в которых пройдут матчи мирового первенства. Пассажирам достаточно будет иметь при себе входные билеты на стадионы. Компенсацией затрат перевозчиков займется правительство.

Добавим, что законопроект также предусматривает отмену ограничений, связанных с рекламой, для партнеров ФИФА. Национальные футбольные ассоциации, ФИФА, ее дочерние компании, партнеры и физические лица освобождены от уплаты транспортного налога, налога на добавленную стоимость, на прибыль организации, на доходы физлиц, госпошлины и страховых взносов.

На время проведения спортивных мероприятий будут усилены меры безопасности. В некоторых местах возможно введение запрета на общественные мероприятия и ограничение движения транспорта.