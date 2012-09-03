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Бизнес

03 сентября 2012, 14:16

"Ъ": Эффективность российских чиновников оценят предприниматели

законопроекты чиновники бизнес законы предприниматели

Российские власти нашли способ улучшить инвестиционный климат.

В распоряжении “Коммерсанта” оказался проект указа президента "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов власти и высших должностных лиц субъектов РФ по созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности".

Речь идет о KPI чиновников (Key Performance Indicators — ключевые показатели эффективности), внедрить которые поручил Владимир Путин сразу после возвращения в Кремль в начале мая 2012 года. Документ, подготовленный Минэкономики и доработанный по итогам совещания у вице-премьера Владислава Суркова, уже получил согласование Минфина и Минрегиона, а также положительный отзыв Минюста.

Как следует из текста указа, Кремль собирается возложить ответственность за создание благоприятных условий для бизнеса напрямую на глав регионов и руководителей федеральных ведомств. Эффективность их действий будет ежегодно оцениваться правительством по методике, которую должно будет представить Агентство стратегических инициатив совместно с представителями бизнеса.

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