Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря 2013, 19:18

Экология

В вагоне пригородного поезда Москва - Голутвин возникло задымление

Читатель M24.ru Сергей сообщил о сильном задымлении в последнем вагоне пригородного поезда Москва - Голутвин. Инцидент произошел вечером 4 декабря.

Пресс-служба МЧС оперативными данными о задымлении не располагает. Сотрудник пресс-службы заявил, что по имеющимся данным, перебоев в движении поездов на указанном направлении не было, и пожарные подразделения МЧС подобного вызова не получали.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

задымление новости читателей московский папарацци пригородные поезда

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика