В вагоне пригородного поезда Москва - Голутвин возникло задымление

Читатель M24.ru Сергей сообщил о сильном задымлении в последнем вагоне пригородного поезда Москва - Голутвин. Инцидент произошел вечером 4 декабря.

Пресс-служба МЧС оперативными данными о задымлении не располагает. Сотрудник пресс-службы заявил, что по имеющимся данным, перебоев в движении поездов на указанном направлении не было, и пожарные подразделения МЧС подобного вызова не получали.

