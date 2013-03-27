В Подмосковье полицейские задержали организаторов борделя

В Подмосковье пресечена деятельность группировки, которая занималась организацией проституции. При обыске у преступников нашли наркотики.

34-летняя жительница Украины, 26-летняя жительница Татарстана и 31-летний житель Московской области организовали "точку" в лесополосе в Ленинском районе Подмосковья. Там "трудились" десятки проституток.

В ходе досмотра у одного из организаторов преступного бизнеса нашли 2,6 грамма амфетамина.

В отношении задержанных заведены уголовные дела по статьям "Организация занятия проституцией" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств".