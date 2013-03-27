Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта 2013, 15:37

Происшествия

В Подмосковье полицейские задержали организаторов борделя

В Подмосковье полицейские задержали организаторов борделя

В Подмосковье пресечена деятельность группировки, которая занималась организацией проституции. При обыске у преступников нашли наркотики.

34-летняя жительница Украины, 26-летняя жительница Татарстана и 31-летний житель Московской области организовали "точку" в лесополосе в Ленинском районе Подмосковья. Там "трудились" десятки проституток.

В ходе досмотра у одного из организаторов преступного бизнеса нашли 2,6 грамма амфетамина.

В отношении задержанных заведены уголовные дела по статьям "Организация занятия проституцией" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств".

Сайты по теме


задержания проституция чп мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика