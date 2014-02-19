На севере Москвы 30 человек задержаны за нелегальные перевозки

На севере Москвы полицейские за два дня задержали 30 человек за незаконные пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Рейд правоохранителей прошел 17 и 18 февраля. В отношении правонарушителей были составлены и направлены в суд протоколы по статье КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения ".

Кроме того, были изъяты и помещены на штрафстоянку четыре автомобиля.