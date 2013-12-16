Форма поиска по сайту

16 декабря 2013, 10:48

Происшествия

18 нелегальных таксистов задержаны на северо-востоке Москвы

Московские полицейские в ходе рейда на северо-востоке Москвы задержали 18 человек, нелегально занимающихся частным извозом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, в отношении правонарушителей - уроженцев Кавказа – были составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении по статье КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии".

Также девять автомобилей были изъяты и помещены на штрафстоянку.

