16 декабря 2013, 10:48Происшествия
18 нелегальных таксистов задержаны на северо-востоке Москвы
Московские полицейские в ходе рейда на северо-востоке Москвы задержали 18 человек, нелегально занимающихся частным извозом.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, в отношении правонарушителей - уроженцев Кавказа – были составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении по статье КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии".
Также девять автомобилей были изъяты и помещены на штрафстоянку.
